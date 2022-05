Decennialang uitgelachen maar nu staan ‘nerds’ aan de top: “Sorry, zonder ons lukt het niet”

Bill Gates. Mark Zuckerberg. Elon Musk. Lisa Simpson. Harry Potter. De vrienden van Harry Potter. De fans van Harry Potter. Het zijn allemaal nerds. Decennialang weggezet als paria’s staan de sociaal onaangepaste sullen met hun dikke brillen en een voorliefde voor strips en sciencefiction vandaag aan de top van de samenleving . Ze hebben zelfs hun eigen festival: Nerdland, dat vrijdag van start gaat in Wachtebeke. Tijd om de nerd tegen het licht te houden. “Nerd zou geen scheldwoord meer mogen zijn. Want sorry, zonder ons lukt het niet meer.”