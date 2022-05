Moeten vrouwen zwijgen en onderdanig zijn, zoals in de zwijgteksten van de Bijbel staat? Of zijn die verzen anno 2022 totaal achterhaald en moeten ze net als mannen een officiële rol kunnen opnemen binnen de kerk? Daarover woedt er binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland een hevige discussie die wel eens tot een breuk zou kunnen leiden.