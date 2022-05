Kansen van de Belgen stijgen, Nederland baalt: Michael van Gerwen moet geopereerd worden en mist World Cup of Darts

Michael van Gerwen (PDC 3) moet een operatie aan zijn rechterpols ondergaan. De drievoudig wereldkampioen heeft al een tijdje last van een tintelend gevoel in de arm waarmee hij zijn pijlen werpt. Uit medisch onderzoek bleek dat Van Gerwen kampt met het zogeheten carpaletunnelsyndroom, veroorzaakt in de doorgang tussen de onderarm en de hand waar zenuwen en pezen doorheen lopen.

De 33-jarige Nederlander laat zich op 14 juni opereren, een dag na de play-offs van de Premier League in Berlijn. “Helaas mis ik daardoor de Players Championships 16 en 17 en de World Cup of Darts”, aldus Van Gerwen. “Maar dit is het juiste moment om het probleem op te lossen.”

De World Cup of Darts, van 16 tot en met 19 juni in Frankfurt, is een landenwedstrijd waar de darters het in teamverband tegen elkaar opnemen. Van Gerwen zou het Nederlandse koppel vormen met Danny Noppert (PDC 11), maar Dirk van Duijvenbode (PDC 16) neemt nu zijn plek over. “Het goede nieuws is dat ik weer 100 procent ben als mijn herstel is afgerond”, aldus Van Gerwen, die rond de World Matchplay (half juli) weer volledig fit hoopt te zijn.

Voor ons land doen Dimitri Van den Bergh (PDC 9) en Kim Huybrechts (PDC 34) mee, zij zijn momenteel het vierde reekshoofd. Nederland blijft het derde, achter Engeland en Wales.