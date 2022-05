Kerk van Boxbergheide pakt uit met liggend pianoconcert

Het Europees netwerk Open Kerken organiseert jaarlijks de Open Kerkendagen en zet daarbij het religieus erfgoed op een positieve manier in de kijker. Dit jaar is het thema ‘Droompaden’, waarbij dromen van de plaatselijke gemeenschap in de kijker geplaatst worden. Ook in Genk. De Sint-Martinuskerk in het centrum toont haar unieke reeks glasramen en je kan de recent gerenoveerde Heilig Hartkerk van Winterslag bezoeken.

Maar als je actief wil deelnemen, ben je zaterdag welkom in de Sint-Jan Baptistkerk in Boxbergheide. Vanaf 18.30 uur zijn er daar korte en interactieve lezingen. Elke Miny, begin dit jaar verkozen tot verdienstelijke Genkenaar voor haar acties voor de mensen in de Vesdervallei die door watersnood getroffen waren en nu actief in de hulpverlening voor Oekraïense vluchtelingen, vertelt waarom ze zich inzet. Veerkrachtcoach Liesbeth Goossens heeft het over gloedvolle verbondenheid bij het verlies van een geliefde.

Later op de avond, vanaf 20 uur, voert pianiste Miet Rabijns je via een piano-lig-concert van het reële naar het denkbeeldige, tot de duisternis intreedt. De matten liggen klaar. Zondag is het Pinksteren en dan kan je om 11 uur een harpconcert beluisteren van Lise Vandersmissen. Van werkelijkheid naar droom en daarna terug naar de werkelijkheid.