Man stomverbaasd wanneer hij overbuur gras ziet maaien tijdens stormweer: “Wat is hij aan het doen?” — © ViralHog via KameraOne

Niks zo vervelend als werken in de tuin wanneer het stortregent... maar is dat buiten deze man uit de Amerikaanse staat Ontario gerekend. Op amateurbeelden is te zien hoe hij zonder aarzelen zijn gras maait tijdens het regenweer. “Toen ik thuiskwam van mijn werk was het nog droog en zag ik hem al maaien”, aldus de overbuur die de video maakte. “Vijftien minuten later volgde het stormweer, maar dat kon hem duidelijk niet stoppen!”