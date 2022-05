Oekraïense winnaars Eurovisiesongfestival veilen trofee voor 900.000 dollar om leger te steunen

De Oekraïners lieten weten dat het Oekraïense cryptoplatform Whitebit de trofee kocht.

De zanger van de groep, Oleh Psiuk, verlootte zondag op een benefietconcert bovendien zijn bekende roze hoedje. De opbrengst daarvan gaat eveneens naar het leger.

Kalush Orchestra won eerder deze maand de 66ste editie van het Eurovisiesongfestival in Turijn met het nummer Stefania. De overduidelijke overwinning was een blijk van solidariteit van de Europese landen voor Oekraïne. Rusland mocht vanwege de inval in Oekraïne niet meedoen aan de wedstrijd.

Winnaars van de liedjeswedstrijd krijgen sinds 2008 een glazen trofee in de vorm van een microfoon, ontworpen door de Zweed Kjell Engman. De eigenlijke trofee blijft in handen van de European Broadcasting Union, de organisator van Eurovisie en wordt tentoongesteld in het hoofdkwartier in Genève. De winnaars krijgen een kleiner exemplaar mee naar huis.