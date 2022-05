“Kind bloedde dood in school Texas terwijl politie talmde”

Een van de kinderen die overleed tijdens de schietpartij in Robb Elementary School in Uvalde, Texas, had waarschijnlijk nog gered kunnen worden als de politie niet zo traag gehandeld had. Dat kreeg de moeder van het meisje te horen van hulpverleners, vertelde een lokale senator aan Amerikaanse media.

Volgens Democratisch senator Roland Gutierrez, die Uvalde vertegenwoordigt, zeiden hulpverleners aan de moeder van een van de slachtoffers dat haar dochter mogelijk nog had geleefd als politieagenten eerder de klas waren binnengevallen.

“Haar kind was geraakt door één kogel, door de rug, door de nierstreek”, vertelde Gutierrez aan CNN. “De hulpverlener die ze uiteindelijk spraken, zei dat hun kind waarschijnlijk doodgebloed was. In die tijdspanne van 30 of 40 minuten extra, had dat kleine meisje nog kunnen leven. Dus, absoluut, deze fouten (bij de politie-interventie, red.) kunnen ook hebben geleid tot het overlijden van deze kinderen.”

Negentien kinderen en twee leerkrachten lieten het leven bij de schietpartij. Er komt steeds zwaardere kritiek op de aanpak van de politie, die zo’n anderhalfuur wachtte buiten het klaslokaal waarin de schutter zich bevond, ondanks smeekbedes om hulp van leerlingen en ouders. Volgens senator Gutierrez beslisten agenten van de grenswacht uiteindelijk om de klas binnen te gaan, uit “frustratie”.

De politieleiding heeft intussen toegegeven dat te lang is gewacht om de dader uit te schakelen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal het politieoptreden onderzoeken.