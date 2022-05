Wat doet bezoek van Biden met Uvalde, na schietpartij op school Texas? “We zijn in oorlog met onszelf”

President Joe Biden is zondag naar het Texaanse stadje Uvalde gereisd om zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers van de schietpartij in een lagere school. Maar Texas is een ‘red state’, een ‘gun state’, terwijl Biden een felle pleitbezorger is van strengere wapenwetgeving. Hoe kijken de inwoners naar zijn bezoek? Was het zalvend? Of strooide hij zout in de wonde? Onze reporter trok opnieuw naar Uvalde.