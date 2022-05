Xavier Malisse neemt met Mats Wilander deel aan legendentoernooi van Roland Garros : “Vooral om me te amuseren”

De voormalige Belgische N.1, winnaar in 2004 met Olivier Rochus, vormt een tandem met de intussen 57-jarige Zweed Mats Wilander, voormalig drievoudig winnaar van het enkelspel in 1982, 1985 en 1988.

“Het stond niet op het schema”, vertelde ‘The X-Man’, die de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris coachte, die in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Fransman Richard Gasquet, aan Belga. “In feite was het Robin Söderling (finalist in 2009 en 2010, red.) die had moeten spelen. Hij raakte echter geblesseerd en moest zich terugtrekken. Dus Mansour Bahrami belde me en vroeg of ik hem wilde vervangen. Ik ging akkoord. Hoe dan ook, we zijn hier om plezier te maken.”

Acht dubbelparen komen in actie in de ‘Trophée des Légendes’, verdeeld in twee poules van vier. Andere aanwezige voormalige grootheden zijn de Kroaat Goran Ivanisevic, de coach van Novak Djokovic en winnaar van Wimbledon in 2001, De Fransmannen Henri Leconte, finalist in Parijs in 1988, en Cédric Pioline, finalist van de US Open in 1993 en Wimbledon in 1997, en de Duitser Tommy Haas, voormalig nummer 2 van de wereld.