Wallonië gaat tijdelijke overstromingsgebieden creëren, om extreme fenomenen zoals de overstromingen van juli 2021 in de toekomst te vermijden. Dat schrijft La Libre Belgique maandag.

Er werd een budget van 19 miljoen euro vrijgemaakt in het kader van het herstelplan, met Europese steun van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RFF). In eerste instantie zullen drie projecten opgestart worden.

In de provincie Luxemburg moet een tijdelijk overstromingsgebied in Saint-Rémy (Virton) overstromingen voorkomen in het stroomgebied van de Chiers. Er komt ook een dijk langs de spoorweg.

Het tweede project zal worden uitgevoerd in het zuiden van de provincie Namen, bij de rivier Brouffe. Bedoeling daar is om de hoogwatergolf stroomopwaarts van het dorp Mariembourg af te remmen.

Het derde project strekt zicht uit over de provincies Namen en Luxemburg. Er zal een tijdelijk overstromingsgebied gecreëerd worden op de Wamme, stroomopwaarts van de dorpen Hargimont, Harsin et On (Marche-en-Famenne) en Jemelle (Rochefort).