80-plussers krijgen vierde coronaprik in Panishof

In het vaccinatiecentrum Panishof beginnen ze woensdag (1 juni) met het vaccineren van 80-plussers. Die kregen de afgelopen weken een uitnodiging voor hun tweede boosterprik.

De oudste mensen komen opnieuw het eerst aan bod voor deze vierde coronaprik. Door het beperkt aantal vaccinatiedagen is het belangrijk dat de afspraken bevestigd of geannuleerd worden. Via het telefoonnummer 011/49.49.01 kan je, elke weekdag tussen 9 uur en 12 uur, je afspraak verplaatsen. (frmi)