Rudi Bogaerts stelt tentoon in Gasthuiskapel Borgloon

Van 5 juni tot en met 10 juli loopt in de Gasthuiskapel in Borgloon de expo 'Op ware grootte/In real size' van Truienaar Rudi Bogaerts.

Rudi J.L. Bogaerts (1964, Sint-Truiden, België) woont en werkt in Gent. Hij ging naar de academie van Sint-Truiden, waarna hij zijn studies verderzette van 1984 tot 1995 in Gent (KASK), waar hij nu ook woont en leraar is aan het KASK. In de Gasthuiskapel van Borgloon toont Rudi een installatie met een selectie werken uit de reeks Anekdota. Zijn werk werd diverse malen bekroond en getoond in binnen- en buitenland. Hij werd zelfs al geselecteerd door Stef Vanbellingen voor WARP 2016.

Annelies Vanbelle (over Anekdota, in Artcouch, 2020): "De assemblages, samengesteld met dagdagelijkse voorwerpen, vormen kleine speelse verhaaltjes. Bogaerts speelt dit spel ingenieus – per tafereeltje maar ook tussen de assemblages onderling bulkt het van de subtiele referenties, vormelijk en inhoudelijk. Een wandeling vol humor en finesse, langs ‘Natures Mortes’ die telkens geïnstigeerd worden door een postkaart. Van daaruit vertrekt een (persoonlijk) verhaal, al dan niet waar gebeurd. Lichtvoetig en toch nauwgezet, dit esthetisch geflirt van Rudi Bogaerts met het thema van true versus fake stories."

'Op ware grootte/In real size' , van 5 juni tot en met 10 juli, zaterdagen en zondagen van 14 tot 18 uur in de Gasthuiskapel in Borgloon