Kleuters Methodeschool Ondersteboven gaan op berenkamp

Gepakt en gezakt brachten de ouders hun kind naar het vakantiehuis van Hechtel. Geen traantjes, alleen vrolijke gezichtjes. "We startten met de komst van de beer, gevolgd door activiteiten die onze creatieve ouders in elkaar hebben gestoken", klinkt het op de school. "Ouderparticipatie maakt deel uit van onze school. Ook genoten kleuters van allerlei actieve opdrachten en yoga, waardoor ze helemaal zen waren. Dankzij onze kookouders konden we ook genieten van verse maaltijden die ter plaatse voor ons werden gekookt."

"Ook creatief ons eigen t-shirt pimpen, kampen bouwen of even genieten van het speeltuintje stonden op de planning. Op het eind van de dag allemaal een warme douche, tanden poetsen en pyjama aan. Nadien konden we genieten van onze muzikale papa's op de gitaar en trompet. Er werd gezongen en gedanst en daarna vooral goed geslapen."

De volgende ochtend startte met ochtendgymnastiek. "Deze dag kwam de turnjuf samen met ons sporten in de bossen. IJskar Crèmelien verwende ons later met een vers ijsje. We sloten het kamp af met de beer die dankzij onze creatieve mama een berenmedaille kwam brengen waar het logo van de school op staat. Een leuke herinnering die we met foto's vastlegden. Moe maar voldaan ging iedereen naar huis, verder genieten van een geslaagd kamp. Dankjewel aan iedereen."