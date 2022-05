Islamitische moskee Houthalen organiseert multicultureel kinderfeest

Op het multicultureel kinderfeest werden de kinderen in de watten gelegd. Het werd een gezellige namiddag voor jong en oud op Berkenveld. Zo waren er heel wat spelletjes, springkastelen, pannakooien, groepsactiviteiten enzovoort. Aalles was tot in de puntjes mooi georganiseerd door de begeleidende volwassenen.

De regen belemmerde de mensen niet om te komen. Af en toe even schuilen in de sporthal waar hennatattoos gezet werden en waar er geschminkt werd vonden de kinderen en hun ouders helemaal niet erg. Ook genoot iedereen volop van het lekkere eten, de Marokkaanse muntthee en de overheerlijke gebakjes aan democratische prijzen. Alle leden van de raad van bestuur, de juffen, meesters en vrijwilligers hadden zich erg goed ingezet om alles in goede banen te leiden. “We hebben alvast de smaak te pakken gekregen en zullen volgend jaar zeker weer zo’n multicultureel kinderfeest organiseren”, aldus een vrijwilliger.