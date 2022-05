HTA Tessenderlo/Ham scoort op het Belgisch kampioenschap taekwondo

HTA Tessenderlo/Ham heeft er een straf Belgisch kampioenschap opzitten. De West-Limburgers trokken met zeven kampers richting Anderlecht. "En we keerden met zeven medailles huiswaarts", klinkt het fier bij de club. "We hebben maar liefst vijf Belgische kampioenen."

Bij de cadetten meisjes -44kg, C-klasse was Feyza Kilic de sterkste. Ook Liam Rijkers (minioren -30kg, C-klasse) en Torre Goethals (minioren -27 kg, C-klasse) pakten in hun klasse goud. Bij de senioren trok Jarne Lemmens (-58 kg C-klasse) aan het langste eind. Noah Lemmens deed dat hazarenstukje over bij de junioren (-55 kg, AB-klasse).

Naast de Belgische kampioenen leverde HTA ook een vice-kampioen. Amelie Claes greep bij de cadetten (-37 kg, C-klasse) erg knap het zilver. Zoë Lemmens kon ook feesten. Bij de cadetten (-41 kg, AB-klasse) mocht ze een bronzen medaille om de hals hangen. "Ons harde werk en inzet werden beloond, daar kunnen we als coaches alleen maar fier over zijn", klink het bij de trotse trainers van HTA. "Wat een dag is het geworden."