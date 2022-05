Dag van Dierenwelzijn in Molenvijverpark in Genk

In het Molenvijverpark in Genk werd op zondag 29 mei een Dierenwelzijndag georganiseerd in samenwerking met politie Carma, Animal Rescue Service en de groendienst van de stad Genk.

Heel wat mensen hebben vandaag een groot of klein huisdier in huis, van een kleine kat tot een paard of papegaai. “Maar staan we wel eens stil bij de verzorging van die dieren?” is Maria Ricciardelli kritisch. “Wat doe je bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of er voor enkele dagen op uit trekt? Wie zorgt er dan voor je huisdier? Maar al te vaak worden er dieren aangetroffen die zonder water of voedsel komen te zitten omdat er niet aan gedacht wordt.”

Om aandacht te trekken op deze problematiek, organiseerde Ricciardelli een Dierenwelzijndag in het Molenvijverpark in Genk. Daarvoor kon ze rekenen op de hulp van politie Carma, Animal Rescue Service en de groendienst van de stad Genk. “Het was absoluut noodzakelijk dat er voldoende info werd gegeven omtrent dit gebeuren”, vindt Ricciardelli. Op 4 oktober vorig jaar werd er al een infoavond georganiseerd samen met Animal Rescue Service, een soort dierenambulance. “Nog steeds weet niet iedereen hoe of wat er moet gebeuren met je hond of kat die je in huis hebt en voor een tijdje alleen achterlaat. Ook politie Carma doet geregeld vaststellingen rond verwaarloosde dieren, die dan soms uit voorzorg in beslag genomen worden.”

De Dierenwelzijndag werd al voor de tweede keer georganiseerd. “Helaas waren de weergoden ons niet zo goedgezind. Al werden er tussen de regenbuien door tal van demo's gegeven door politie Carma en Animal Rescue Service. Een nieuw project gaat er zeker aankomen”, liet Maria Ricciardelli nog weten.