Landelijke Gilde Zichen-Zussen-Bolder op verbroedering in Geistingen

Bij aankomst werden de leden uit Zichen-Zussen-Bolder verwelkomd door de bestuursleden van de Landelijke Gilde van Geistingen. Nadat ze verwend werden met koffie en cake kregen ze een rondleiding in het aspergebedrijf en op het veld waar het witte goud uitgestoken wordt. Achteraf konden ze ook nog een kijkje nemen in de winkel. Het bezoek werd afgerond met drie heerlijke aspergehapjes. In de namiddag stond nog een wandeling door Geistingen met al haar bezienswaardigheden op het programma. Na de wandeling werd de fijne namiddag afgesloten met koffie en taart en konden de leden nog nagenieten met een streekbiertje.

Op zondag 16 oktober zal de Landelijke Gilde van Geistingen op verbroedering komen in Zichen-Zussen-Bolder. Ook zij zullen zeker en vast een warm welkom ervaren.