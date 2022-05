200 deelnemers voor tweede editie lentejogging

De gemeentelijke sportdienst van Riemst organiseerde zondag 22 mei haar tweede Lentejogging. Met zo'n 200 deelnemers was ook deze editie weer een schot in de roos.

Na het succes van de vorige vijf seizoensjoggingen kwam er weer een vervolg met dit keer vertrek en aankomst aan café ’t Raedtshof in Val-Meer. Tussen 8 en 11 uur konden de deelnemers gratis starten aan een goed bewegwijzerd parcours van 5, 7,5 of 10 kilometer. Ook nu kon je het parcours al lopend of al wandelend afleggen in en rond het mooie Val-Meer. De deelnemers waren dan ook weer vol lof naar de organisatoren toe.

De volgende editie, de zomerjogging, zal plaatsvinden op zondag 31 juli in Kanne. Zo probeert de gemeente Riemst iedere seizoensjogging in een andere deelgemeente te organiseren.