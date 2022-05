De Berkentrappers verwelkomen meer dan 500 wielertoeristen

De Wilfried Cretskens Classic is vernoemd naar voormalig beroepsrenner Wilfried Cretskens, die onder meer de Ronde van Qatar op zijn naam zette. Ook hij was present in Herk. De Berkentrappers zorgden voor een puike organisatie met een bewaakte fietsenparking en een pastastandje voor de liefhebbers. Boven waren er op het parcours drie bevoorradingen voorzien.

Ook voorzitter Jos Trekels was blij met deze editie. “Natuurlijk zijn we opgetogen over deze editie”, aldus de voorzitter. “Het is geleden van mei 2019 dat we nog zo'n organisatie op touw konden zetten. Corona heeft een streep getrokken door de voorbije edities. Vorig jaar hebben we nog even gedacht om de editie van datum te veranderen, maar ook op die tweede datum was de toestand niet veilig genoeg om zoveel volk bijeen te brengen. Maar dit jaar kon het weer en was het natuurlijk spannend afwachten naar de opkomst. De weersomstandigheden waren prima en uiteindelijk mochten we met 575 inschrijvingen dik tevreden zijn. En als ik dan zie hoeveel inzet er is van onze leden, dan maakt me dat extra gelukkig.”