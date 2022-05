Hookrock zet heel wat internationale bluesbands op het podium in Diepenbeek

Op de affiche staan onder meer de Franse band Jessie Lee & The Alchemists, The Revolutionairs (UK), Chris Cain (USA), Juwana Jenkings (USA/CZE), Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers (Sierra Leone), Sari Schorr (USA) en daarnaast ook nog heel wat bands uit eigen land. Hookrock nodigt de festivalganger dan ook uit om weer enkele onvergetelijke dagen in Diepenbeek door te brengen. De tickets zijn dit jaar gezien het programma een ietsje duurder, maar nog steeds aan de minimumprijs omdat Hookrock vooral betaalbaar wil blijven.

Alle info en tickets in voorverkoop via www.hookrock.be of Facebookpagina 'Hookrock'. Tickets vrijdag 25 euro (VVK), zaterdag 30 euro (VVK) en combitickets voor 50 euro (VVK).