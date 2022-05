Singhet Vro Opglabbeek luistert mis op aan Lourdesgrot in Wiemesmeer

Op 21 mei was het de beurt van Singhet Vro uit Opglabbeek om de mis op te luisteren aan de Lourdesgrot in Wiemesmeer in Zutendaal.

“Altijd spannend om een eucharistie te verzorgen in open lucht”, klinkt het bij de koorleden van Singhet Vro. “En ja hoor, de weergoden waren goedgezind met ons koor aan de grot. Het was een heerlijk weertje. De datum lag al maanden vast en de repetities waren al weken naar dat ene moment gericht. Het enige wat ons dan nog bezighield, was: worden we nat? Zijn de weergoden ons goed gezind?”

Iedereen stond op zijn paasbest te glunderen aan de grot van ons Lieve Vrouwke en gaf het beste van zichzelf. “De priester en de ‘kerkgangers’ - of beter ‘grotgangers’ - waren super tevreden”, klinkt het. “Het klonk mooi, zelfs in open lucht. We zongen zo mooi en zuiver dat de vogels spontaan mee begonnen te zingen. Als dat geen compliment is. Na zoveel inspanning werden we getrakteerd op broodjes en koffie. Dus al bij al een geslaagd optreden van Singhet Vro.”