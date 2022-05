Videogame FIFA publiceert ‘Team of the Season’ van Jupiler Pro League: Deniz Undav krijgt met rating van 94 hoogste score, Simon Mignolet ontbreekt

Traditioneel brengt het populaire videospel FIFA op het einde van het seizoen van heel wat competities een ‘Team of the Season’ uit. En de Jupiler Pro League kan daar niet bij ontbreken.

Deniz Undav voert de ranking aan met een knappe rating van 94. Hij wordt gevolgd door Hans Vanaken (93), Charles De Ketelaere (92), Junya Ito (92), Daniel Muñoz (91), Faïz Selemani (90), Vinicius Souza (90), Xavier Mercier (89), Christian Burgess (89), Jean Butes (88) en Sergio Gomez (88). Een opvallende afwezige is Simon Mignolet, die in de play-offs nochtans van goudwaarde was voor Club Brugge.