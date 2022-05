Campus Hast ontdekt Praag in de lente

Eindelijk was het zover. Gepakt en gezakt stonden de leerlingen van Campus Hast in Hasselt klaar om Praag te ontdekken. De zon was alvast van de partij.

De leerlingen van een groot aantal richtingen uit het zesde jaar TSO van Campus Hast trokken van dinsdag 17 mei tot vrijdag 20 mei richting Praag. Het oude stadscentrum legde haar geheimen bloot tijdens een wandeling en een fietstocht. Een ontdekking was de John Lennonmuur. Steeds wisselend in aanblik, want naargelang de actualiteit overschilderd met andere graffiti, maar steeds een oproep tot vrede en liefde op de wereld.

Praag ligt in een heuvelig landschap rond de Moldau, waardoor er vanop verschillende plaatsen prachtige vergezichten te bewonderen zijn over de stad. “Onze leerlingen genoten van de prachtige tuinen aan de oude burcht en de Petrinheuvel in de joodse wijk”, klinkt het op de school. “De verdrukking van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte onze leerlingen stil. Die diepe indruk werd de dag nadien bevestigd tijdens een bezoek aan het concentratiekamp Terezin (Theresienstad). Drie Nederlandstalige gidsen lieten onze leerlingen kennismaken met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.”

Op de laatste dag stond het complex van de Praagse burcht op het programma. Het is het grootste omsloten burchtgebied ter wereld. Blij om een geslaagde meerdaagse reis naar Praag en met een valies vol mooie herinneringen trokken de leerlingen vrijdagavond weer naar Hasselt.