Neos Maaseik op uitstap naar brouwerij en stoeterij van Palm en plantentuin van Meise

“In de brouwerij werden we rondgeleid door een deskundige gids en kregen we een goede indruk van het totale brouwproces waarin uiteraard water, hop en gerst de belangrijkste ingrediënten zijn”, vertellen de Neos-leden van Maaseik. “Een heel assortiment aan kruiden zorgt ervoor dat ieder bier zijn eigen touch krijgt. Na deze rondleiding gingen we met z'n allen het treintje in voor een bezoek aan kasteel Diepensteyn voor een bezoekje aan de stoeterij met de typisch Brabantse bruine trekpaarden met witte manen. Ooit waren de trekpaarden zelfs het voornaamste exportproduct van België, goed 35.000 paarden per jaar.”

Vervolgens proefden de leden van het Palm-biertje of een van de andere bieren in het assortiment van brouwerij Palm. “In het estaminet van de brouwerij genoten we van een welverdiende lunch om daarna richting te tuinen van Meise te rijden”, aldus de Neos-leden. “Dit plantenpaleis is het grootste voor het publiek toegankelijke kassencomplex van Europa. Iedereen genoot er op eigen tempo van de prachtige planten en ook de lokale horeca heeft gemerkt dat Neos Maaseik op bezoek was. Deze daguitstap mag dan ook weer als zeer geslaagd bestempeld worden. En nu op naar onze volgende uitstap naar Pairi Daisa.”