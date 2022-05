Uitvinder van flyboard verliest controle over eigen toestel en stort neer in meer

Uitvinder van flyboard verliest controle over eigen toestel tijdens evenement en stort neer in meer — © Twitter, Reuters

De Fransman Franky Zapata is zaterdag neergestort met zijn flyboard. Tijdens een evenement in het Franse Biscarrosse steeg hij aanvankelijk snel op, tot hij op een bepaald ogenblik de controle over zijn toestel verloor. Zapata begon snel te tollen, viel vijftien meter naar beneden en kwam in een meer terecht. Hij werd ter observatie afgevoerd naar ziekenhuis, maar stelt het goed.