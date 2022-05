Dorpscomité Velmwarmstedorp organiseert buurtrestaurant in Velm

Samen tafelen zorgt voor gezelligheid, schept ontmoetingskansen en versterkt het buurtleven. “De talrijke opkomst en de vele fijne reacties vertellen ons dat we goed bezig zijn en daar zijn we trots op”, klinkt het bij het dorpscomité. “Dankzij de mooie samenwerking met de stad Sint-Truiden en Den Teluur kunnen we om de 14 dagen een lekker en vooral gezellig menu op de kaart toveren. Dit alles overgoten met een sausje van veel warmte en gemoedelijkheid van onze fijne groep vrijwilligers. Iedereen die wil genieten van gezellig samenzijn en een gezond en lekker menu is welkom. Dankjewel ook aan onze gulle sponsors. Zo kregen we schorten en polo's van Rita Closset van Rainbow in Velm, cava voor de opening van Spar Velm en gratis koffie van Maison Jolie in Velm.”

Meer info via: velmwarmstedorp@gmail.com