Waanzinnige beelden in Saint-Étienne na degradatie: fans lopen massaal het veld op en gooien de ene vuurpijl na de andere

Feest bij Auxerre: de Franse tweedeklasser klopte zondagavond Saint-Etienne na strafschoppen, waardoor de promotie naar het hoogste niveau opnieuw een feit is. Voor Saint-Étienne zit het avontuur in de Franse eerste klasse erop: voor het eerst sinds 2004 zal de club in de Franse tweede klasse moeten uitkomen. Maar vooral de taferelen na de wedstrijd zijn waanzinnig: de fans van Saint-Étienne konden hun woede niet langer opkroppen en zorgden voor waanzinnige beelden.