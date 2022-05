Felice Mazzu heeft akkoord met Anderlecht, Karel Geraerts moet hem opvolgen bij Union

De communicatiedienst op Neerpede draait dezer dagen overuren. Anderlecht brengt alles in gereedheid om de komst van Felice Mazzu aan te kondigen – dat gebeurt mogelijk vandaag al, als de handtekeningen gezet zijn. Er is dit weekend druk onderhandeld tussen (vertegenwoordigers van) Mazzu en de Anderlecht-top. Zaterdag lekte er zelfs een foto uit van Mazzu met Anderlecht-bazen Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke in restaurant Ogst in Hasselt. Toen al was een deal nakend, intussen is er een akkoord: Mazzu wordt de nieuwe coach bij de recordkampioen.

Niet alleen Mazzu, maar ook verschillende getrouwen ruilen het Dudenpark in voor Anderlecht. Mazzu neemt Laurent Deraedt (keeperstrainer), Sandro Salamone (videoanalist) en Thibaut Meyer (fysiektrainer) mee. Zijn T2 komt dan weer over van zijn ex-club Charleroi: Samba Diawara zal Mazzu’s rechterhand zijn.

© BELGA

Anderlecht wil het netjes spelen richting Union en heeft gisteren contact gezocht met het nummer twee om tot een vergelijk te komen – Mazzu had er immers nog een contract van onbepaalde duur. Voorlopig is er geen overeenkomst op clubniveau, maar dat gegeven zal geen obstakel meer vormen. Union mag zich aan een (lage) afkoopsom voor Mazzu en zijn assistenten verwachten.

Voor Mazzu was het een must dat hij zijn overgang met voor hem bekende gezichten kon maken. Hij heeft een trauma overgehouden aan zijn periode bij Racing Genk, toen hij er als nieuwkomer moest werken met een staf die al samengesteld was en wilde dat scenario nu vermijden. In een ideale wereld had hij ook Karel Geraerts meegenomen, maar die zit met Union rond de tafel om er de hoofdcoach te worden.

© BELGA

Anderlecht zal afscheid nemen van verschillende stafleden. Floribert Ngalalu en Rodyse Munienge vertrekken al zeker, wellicht volgen Jelle ten Rouwelaar, Kevin Reid en Bram Geers hun voorbeeld. De kans bestaat dat zij met Vincent Kompany aan de slag gaan bij zijn toekomstige club Burnley.

Mazzu had trouwens ook andere opties dan Anderlecht. Hij genoot interesse van twee Italiaanse clubs, ook Lille polste hem, maar hij wilde nu niet naar het buitenland. Zijn papa, met wie hij midden deze week op verlof vertrekt, is nog maar pas weduwnaar geworden en dus wilde Mazzu zo veel als mogelijk in zijn buurt blijven.

© BELGA

Op Union heeft het bestuur inmiddels vrede met de wrange exit van Mazzu – hij had eerst aangegeven te zullen blijven, maar kwam dan plots met Anderlecht op de proppen. “We betreuren hoe het gelopen is, toch wensen we Felice het allerbeste”, klinkt het sportief in de wandelgangen van het Mariënstadion.

Het helpt daarbij dat Union zelf een oplossing voor zijn trainersprobleem nadert. De gesprekken met Geraerts zijn vergevorderd. Behoudens een ommekeer krijgt de voormalige T2 de kans om zich als hoofdcoach te bewijzen, met Arthur Kopyt als assistent. Geraerts, een oud-speler van onder meer Club Brugge, Standard en de Rode Duivels, werkt sinds 2019 voor Union en maakte steeds een goeie indruk. Zo nam hij al meerdere trainingen voor zijn rekening en had hij een uitgesproken mening over de stilstaande fases. Het grote voordeel voor Union met Geraerts is dat er toch een zekere continuïteit is.