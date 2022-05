Jai Hindley won de Giro, maar MVDP was de grote entertainer: de Ronde van Italië van Mathieu van der Poel in cijfers

Jai Hindley won de Giro, Mathieu van der Poel was de grote entertainer in de 21 ritten van Budapest naar Verona. Een ritzege op dag 1, drie dagen in het roze, derde in de slottijdrit en tussendoor nog een reeks wheelie’s en grappen met de Italiaanse keuken. De leukste cijfertjes van de Giro van MVDP – zijn tweede grote ronde, de eerste die hij uitreed – wilden we u ook niet onthouden.

393,84 km – Dat is exact hoe lang Mathieu van der Poel tussen Budapest en de top van de Etna in het roze rondreed vooraleer hij de leiderstrui aan Juanpe Lopez moest afstaan.

7 keer – Niemand ging zo vaak in de aanval in deze Giro als Van der Poel. In zeven etappes ging hij in het offensief, goed voor in totaal 519 km koersen in de frontlinie.

101,2 km/u – De topsnelheid die MVDP in deze Giro haalde en die bewaarde hij voor de voorlaatste etappe. In de afdaling van de Passo San Pellegrino ging de Nederlander over de 100 per uur.

85.069 calorieën – Over de 21 etappes verbrandde Van der Poel volgens zijn fietscomputer meer dan 85.000 calorieën. Het equivalent van 111 pizza’s Hawaï van Dr. Oetker.

1.548 watt – Niet bij zijn ritzege in de eerste etappe of de massasprint die hij betwistte in Messina, maar in de achtste rit in Napels zette Van der Poel zijn vermogenspiek neer. Van der Poel doopte die rit trouwens om tot één van de mooiste die hij ooit reed. Al moeten we er bij vermelden dat zijn powermeter het in vier etappes liet afweten.

54.179 hoogtemeters – Zoveel klimmeters legde MVDP af tussen Budapest en Verona, een nieuwe barrière voor hem want hij reed zijn tweede grote ronde helemaal uit. Goed voor een gemiddelde van meer dan 2.500 hoogtemeters per dag.

57ste – De plek die hij in het eindklassement inneemt. Van der Poel entertainde uiteindelijk 89 uur, 45 minuten en 53 seconden het Hongaarse en Italiaanse publiek.