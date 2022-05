Elias Cobbaut trekt definitief naar Parma, Anderlecht ontvangt maar liefst drie miljoen voor overbodige verdediger

Nog goed nieuws voor Anderlecht: het is de voor hen overbodig geworden Elias Cobbaut (24) kwijt. Cobbaut was verhuurd aan Parma, de Italianen hebben nu de aankoopoptie gelicht, zo meldde de voorzitter triomfantelijk op Twitter. Anderlecht vangt zo nog drie miljoen euro voor de verdediger. Cobbaut is bij Parma een basisspeler.