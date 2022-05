Hij had Robbie McEwen als zijn grote idool: dat en zes andere weetjes over kersvers Giro-winnaar Jai Hindley

Jai Hindley (26) heeft als eerste Ausie de Giro op zijn palmares bijgeschreven. Daarmee is hij na Cadel Evans pas de tweede Australiër die een grote ronde weet te winnen. Zijn eindzege bewerkstelligde Hindley zaterdag door in de slotkilometers van de Passo Fedaia roze trui Carapaz op anderhalve minuut te rijden. De tijdrit in Verona was enkel nog een formaliteit. Wie gaat er schuil achter de roze trui?