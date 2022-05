Leerling-bestuurder betrapt met allerlei overtredingen in Bilzen

De jonge bestuurder werd zondagochtend gecontroleerd in Bilzen omdat zijn voertuig een zeer grote uitlaat had. Die bleek niet gekeurd, en ook de afmeting van de gemonteerde velgen was niet correct. De 18-jarige jongeman uit Leuven bleek een voorlopig rijbewijs te hebben. Maar zijn twee passagiers voldeden niet aan de eisen van begeleider, hij had geen L op zijn voertuig hangen en hij had geen tweede achteruitkijkspiegel. De jongen kreeg de nodige boetes.

De politie controleerde zondagochtend ook op het gebruik van de gsm achter het stuur. Eén bestuurder verloor zijn rijbewijs meteen voor 8 dagen. Een jonge fietser die op zijn gsm zat, werd ook aangesproken. Hij wordt uitgenodigd voor een verkeersvormingsklas. siol