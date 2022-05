Acht Belgen halen in Olympische nummers de top negen op een World Cup

Bondscoach Axel Müller nam negen roeiers op in zijn eerste World Cup selectie. Acht slaagden er in zich in Olympische boottypes in de top negen te roeien. Bruggeling Tibo Vyvey sloot zijn Wereldbeker tornooi af met een gouden plak in de lichte skiff, weliswaar geen Olympisch nummer, maar wel een extra kandidaat om in de lichte dubbeltwee voor Parijs 2024 te bemannen.

Tibo Vyvey en Marlon Colpaert kroonden zich in 2021 tot Europese kampioenen U23 in de lichte dubbeltwee. Tibo ontpopte zich de voorbije maanden tot snelste Belgische skiffeur, voor bondscoach Axel Müller het sein om de Bruggeling in skiff aan de start van de World Cup te brengen en zijn plaats in de dubbeltwee door te geven aan Niels Van Zandweghe, 5de in de lichte dubbeltwee op de OS 2021, Van Zandweghe-Colpaert misten hun debuut in de World Cup niet. Het Brugs-Oostends duo stootte door tot de A-finale. Meer dan een zesde plaats zat er weliswaar niet in, maar een achterstand van tien seconden op de Zwitserse winnaars Schaeuble - Ireland opent voor het onuitgegeven tweetal toch wel veelbelovende perspectieven. Bij de zwaargewichten pakten de youngsten van het Belgisch team, Aaron Andries (19) en Tristan Vandenbussche (21), in dubbeltwee verrassend sterk uit. Beide vice-wereldkampioenen bij de juniores sloten hun B-finale met een onverhoopte derde plaats af en dit op amper twee seconden na de Nederlanders Metsemaekers - Broeninck, respectievelijk Olympisch kampioen in dubbelvier en vice-Olympisch kampioen in dubbeltwee. Het talentvol tweetal lonkt naar het WKU23, maar het is helemaal niet uitgesloten dat ook Andries-Vandenbussche de komende maanden in het project Parijs 2024 zullen worden opgenomen.

Pim-Raaben, technisch directeur Vlaanderen Roeien, zag het project, dat momenteel vooral rond de zware dubbelvier in Belgrado een geslaagde start nemen: “Na hetgeen Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys in hun B-finale lieten zien lijkt optimisme inderdaad gewettigd. Onze roeiers finishten in de race om de zevende plaats knap tweede op iets meer dan twee seconden van de Britse winnaars, waarin twee roeiers staken die zich vorig jaar in dat boottype tot vice-Olympische kampioen kroonden. We werden hier in Belgrado op verschillende fronten wijzer en stelden vast dat het uitbouwen van een breder en sterk nationale kern perfect mogelijk lijkt. Zo was er de progressie die onze zwaargewicht dubbelvier in vrijwel elke race lieten optekenen. Daarnaast hebben we met het duo Andries-Vandenbussche een sterke wissel op de nabije toekomst. Tot slot hebben we met onze drie lichtgewichten Tibo Vyvey, Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert voldoende kwaliteit om opnieuw met een sterke dubbeltwee licht uit te pakken. Parijs 2024 lijkt nog ver af maar we zijn toch nu al grote stappen aan het zetten”, besluit Pim Raaben zijn positieve conclusie na de eerste World Cup races.