Kielich sprint naar vierde plaats in Noorwegen: “Hopelijk vallen mijn goede resultaten op”

In de Ronde van Hongarije liet Kielich al eens van zich horen met een zesde plaats na onder meer Groenewegen, Jakobsen en Viviani. Toen zei hij nog dat hij toevallig vooraan zat om een ploeggenoot te begeleiden, waardoor hij dan maar meesprintte. “Nu was het ook zo”, begint Kielich. “Ik had de opdracht om kopman Jay Vine voorin te houden. Toen we de boog van de drie kilometer waren gepasseerd, deed ik mijn uiterste best om me te plaatsen in de sprint. Dat lukte aardig. Of de ploeg mijn kaart eens moet trekken? Kijk, ik voer uit wat ze van mij vragen. Ik hoop dat ze zien dat ik mijn best doe en goede resultaten behaal. Dan komen mijn kansen misschien vanzelf. Wie weet al bij mijn volgende opdrachten zoals de Heistste Pijl of de ZLM Tour. Stiekem hoop ik ook om te mogen deelnemen aan de Ronde van Limburg. Dat hertekende parcours en die hellende aankomst liggen me wel.”