Na nederlaag van Elise Mertens is er geen enkele Belg meer over in het enkelspel in Parijs: “Ik tenniste tegen een muur”

Weinig in de eerste set liet vermoeden dat een dergelijke meltdown, waarbij Gauff de laatste acht games op rij zou winnen, naderde. Beiden gaven om beurten hun servicegame uit handen, waardoor de wedstrijd tot 4-4 in evenwicht bleef. Toen schakelde het Amerikaanse tienertalent een versnelling hoger. Mertens werkte nog wel op fraaie wijze een eerste setpunt weg, maar nummer twee was fataal: 6-4. “In die eerste set had ik enkele mogelijkheden, maar zelfs dan was het moeilijk om openingen te vinden. Ze gaf heel weinig cadeau.”

Klappen

Veel sneller dan verwacht glipte vervolgens de kamp compleet weg. Mertens opende de tweede set met twee sterke acties, maar Gauff brak meteen de opslag van haar tegenstandster. Een paar wilde klappen en ongelukkige beslissingen getuigden vervolgens van de toenemende onmacht aan Belgische kant. Gauff, op haar 18de de jongste speelster in het resterende veld, scoorde dertien opeenvolgende punten, wat haar op weg zette naar 4-0. “Dan sta je natuurlijk vol frustraties op het veld. Ik zocht oplossingen, maar vond er geen tegen een sterke en atletische speelster. Zij bracht alles terug en sloeg dan meteen weer een diepe bal. En als ik naar voren trok, passeerde ze mij. Niet dat ik zo veel fouten heb gemaakt, maar zij was gewoon te sterk.”

© ISOPIX

In hun enige voorafgaande confrontatie – vorig jaar op het gras van Eastbourne – had Mertens de eerste set met 6-0 gewonnen. De Hamontse dierenvriend probeerde een gelijkaardige bagel te vermijden, maar de manier waarop Gauff in het vijfde game twee onmogelijke ballen toch nog terughaalde, zegde alles: op deze kille en winderige middag aan de Seine was de beste speelster een Amerikaanse.

Recordreeks

De ontgoochelende afloop van deze achtste finale kon niet alles wegvegen wat Mertens in Parijs de vorige week heeft opgebouwd. Ze evenaart met die vierde ronde haar beste resultaat ooit op Roland Garros. Ze stijgt op de WTA-ranking van 33 naar 28, wat haar statuut als reekshoofd verstevigt. En ze bouwt verder aan haar recordreeks, waarbij ze ondertussen al 17 keer op rij in een grand slam minstens een derde ronde haalde. “Twee weken geleden kon ik met die dijblessure amper bewegen en mijn niveau is nog niet helemaal top. Dan kan ik niet ontevreden zijn met deze vierde ronde. Op dit moment overheerst de teleurstelling, maar over enkele dagen zal ik misschien al met wat meer tevredenheid terugkijken.”

© EPA-EFE

Zo is ook de laatste Belg in singles uitgeschakeld, maar Mertens dubbelt maandag nog zij aan zij met Veronika Kudermatova voor een plaats in de kwartfinale. Roland Garros is de enige major die Mertens-de-dubbelaar nog niet bezit.