Nina Sterckx pakt brons op EK gewichtheffen in categorie tot 55 kilogram

Nina Sterckx heeft zondag tijdens de Europese kampioenschappen gewichtheffen in het Albanese Tirana de bronzen medaille gewonnen in de categorie tot 55 kilogram.

De 19-jarige Sterckx haalde 94 kilogram in het trekken en 111 kilogram in het stoten, goed voor een totaal van 205 kilogram. De gouden medaille was voor de Albanese Evagjelia Veli (208 kilogram), het zilver was voor de Oekraïense Kamila Konotop (207 kilogram).

Begin mei werd de Gentse nog wereldkampioene bij de junioren. In 2021 had ze al eens een bronzen medaille gewonnen op de Europese kampioenschappen, waarna ze vijfde werd op de Olympische Spelen in Tokio.