Vasile Usturoi staat als eerste Belg sinds 1951 in finale EK boksen voor amateurs

Vasile Usturoi heeft zich zondag als eerste Belg sinds 1951 verzekerd van een finaleplaats op het EK olympisch boksen. De 25-jarige Brusselaar versloeg in de Armeense hoofdstad Jerevan in de halve finales in de categorie tot 57 kilogram de jonge Italiaan Michele Baldassi op punten (5-0: viermaal 30-27 en 29-28).

In de finale wacht maandagavond de 21-jarige Armeniër Artur Bazeyan, die het op punten (3-2) haalde van de Bulgaar Javier Ibanez Diaz. Als onze landegnoot wint, zal hij Belgische sportgeschiedenis schrijven. Het is immers al van 1951 geleden, toen Marcel Limage zich in Milaan tot Europees kampioen kroonde, dat er nog eens een Belg in een finale stond.

Usturoi schenkt België al zeker de eerste EK-medaille sinds 1955 en het brons van Daniel Hellebuyck. Met goud of zilver doet de Brusselaar dus al zeker beter.