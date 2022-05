Destijds gehaat door de fans, nu terug voor een tweede kans: Hayden Christensen speelt opnieuw Darth Vader in ‘Obi-Wan Kenobi’

Hayden Christensen (links) en Ewan McGregor (rechts), voor het eerst in meer dan 15 jaar terug als Darth Vader en Obi-Wan Kenobi in een nieuwe ‘Star wars’-reeks. Revanche voor Christensen, die altijd de kop van Jut van de franchise is geweest. — © REUTERS

Zwak, houterig, nul charisma. Nee, Hayden Christensen (41) had de critici niet mee toen hij twintig jaar geleden zijn entree maakte als jonge Darth Vader in de ‘Star wars’-films. De voorbije jaren was het dan ook stil rond de acteur, maar in de nieuwe serie ‘Obi-Wan Kenobi’ krijgt hij zijn kans op revanche. Hij verliet er zelfs zijn boerderij in Canada voor.