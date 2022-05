Tom Boon loodst Red Lions naar nieuwe overwinning tegen Frankrijk in Hockey Pro League

De Red Lions hebben hun tweeluik tegen Frankrijk in de Pro League succesvol afgerond. Daags na hun 2-1 overwinning namen de Belgische hockeymannen immers opnieuw de maat van hun zuiderburen. Het werd deze keer 3-1 in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen.

De Belgische olympische kampioenen begonnen sterk aan de wedstrijd met een vroege goal van Cédric Charlier in het eerste kwart (8.). Niet veel later hingen de bordjes echter weer gelijk via Clément Timothée (14.). Onder leiding van Tom Boon nam België de wedstrijd in het tweede kwart weer in handen. De 32-jarige Red Lion scoorde na elkaar de 2-1 (17. pc) en de 3-1 (22. pc) en bevestigde daarmee zijn goede vorm. Met zijn doelpunten had Boon meteen ook het laatste woord in de wedstrijd. In het derde en vierde kwart wisten beide ploegen immers niet meer te scoren.

Voor de Belgen was het de zesde zege in tien wedstrijden. In het klassement staan ze voorlopig vijfde met 21 punten, maar de ploegen boven hen tellen veel meer wedstrijden.

