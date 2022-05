Hasselt

Ze hangen overal in Vlaanderen, maar zijn sinds kort een doorn in het oog: de bewakingscamera’s van de Chinese fabrikant Hikvision. Steeds meer steden en gemeenten willen er van af omdat het bedrijf nauw verweven is met de Chinese overheid en er volgens experten cybersecurity mogelijk veiligheidsrisico’s zijn. Hasselt vervangt de camera’s alvast. Andere Limburgse gemeenten onderzoeken de zaak.