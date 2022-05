Ferrari dient klacht in tegen Max Verstappen en Sergio Perez

Perez en Verstappen zijn bij de stewards ontboden om 19.15 uur. Volgens Ferrari hebben beide rijders bij het buitenkomen van de pitstraat over de gele lijn gereden, die de acceleratiepiste scheidt van de gewone racebaan. De tv-beelden zagen er inderdaad verdacht uit, maar de stewards zagen er toen geen probleem in. Ze hadden het voorval genoteerd, maar niet bestraft.

Red Bull-baas Christian Horner liet aan de media weten dat het team tijdens de race niet gecontacteerd was over de zaak. “Wij zijn gerust in alle beelden die we ervan gezien hebben”, aldus Horner.

Ferraribaas Mattia Binotto spreekt van een “duidelijke inbreuk”, niet tegen de regels maar tegen de race notes die voor elke race worden uitgevaardigd. Die schrijven voor dat je rechts van de lijn moet blijven.

Zo lang er geen uitspraak is over de klacht, is de uitslag van de race niet definitief. (mc)