CANNES

“Hilarisch, nog nooit meegemaakt”: dat was het weekend van actrice en regisseur Charlotte Vandermeersch. Dat zowat alle participerende Belgen in Cannes met goud naar huis gingen, kon niemand voorspellen. Ook Vandermeersch niet, die in zeven haasten naar Cannes vloog om haar prijs op te halen. “Ik heb mijn make-up op het vliegtuig gedaan.”