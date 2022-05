Anna Vanderaerden strandt op zucht van Belgische titel bij junioren, geen medailles voor Widar en Sentjens

Gelukkig heeft de knalrode fiets van Anna Vanderaerden een stevig stuur. Zoniet zou het na afloop van het BK voor juniores in Moorslede stevige barsten hebben vertoond. Het felle gebonk met de vuisten op het stuur na het overschrijden van de streep sprak boekdelen. Vanderaerden, dochter van ex-prof Gert, won met overtuiging de spurt van een fel uitgedund peloton, maar dat leverde haar ‘slechts’ zilver op. Een paar tellen eerder was Hélène Hesters, zus van prof Juul, haar vooraf gegaan.

Het podium bij de dames (v.l.n.r.): Anna Vanderaerden, Hélène Hesters en Xaydee Van Sinaey. — © Marc Van Hecke

Hesters stal de titel zeker niet. De regerende nationale kampioen op de scratch en de achtervolging reed een aanvallende wedstrijd. In volle finale probeerde ze het voor de zoveelste keer. Ze pakte tien seconden. Dat leek verre van genoeg. In de laatste rechte lijn dreigde het peloton haar op de nek te vallen. Maar… Hesters, die pas een goed jaar geleden via het Zij Aan Zij-project van Cycling Vlaanderen de gymnastiekzaal ruilde voor de Gentse velodroom, hield verrassend stand.

Anna met haar vader en ex-prof Gert Vanderaerden. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Widar en Sentjens naast podium

Bij de heren ging de driekleur naar Gauthier Servranckx. De eerstejaars uit Zwevezele was zeker niet de topfavoriet. Hij won in zijn aspirantenperiode immers geen enkele wedstrijd, maar na recent een 5de plaats in de Ronde van Vlaanderen en een 13de stek in Luik-Bastenaken-Luik werd hij door sommigen toch als een gevaarlijke outsider bestempeld. En zij kregen gelijk. Servranckx maakte deel uit van een kopgroep van negen die het grootste deel van de wedstrijd domineerde en tot anderhalve minuut voorsprong bij elkaar fietste. Daarbij Tijl Swennen uit Grote Brogel als enige Limburger. Favoriet Sente Sentjens zag het gevaar, probeerde er nog in zijn eentje naartoe te fietsen, maar dat lukte niet.

Sente Sentjens. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Op 25km van het einde kwam het peloton heel dicht en probeerde Servranckx het. Hij kreeg Sil Van Daele mee die in de slotronde de sterkere Servranckx moest laten rijden. Yarno Van Herck probeerde nog tevergeefs het kleine kloofje op de leider te overbruggen. Servranckx haalde het met kleine voorsprong op een groepje van vier dat voor de overige podiumplaatsen spurtte. Kamiel Eeman uit Meerhout, rijdend voor Sport en Steun Leopoldsburg, werd tweede. De Limburgse favorieten Widar en Sentjens werden respectievelijk 4de en 10de.