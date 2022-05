Kortessem

Op zondag 29 mei werd in Kortessem op de site van Peeters aan de Industrieweg een rampenoefening gehouden door het Rode Kruis Borgloon, Bilzen, Heers en Rescue dogs uit Wellen. De oefening was vooral bedoeld om de reddingshonden te trainen en slachtoffers over een groot terrein te zoeken.