Verdeeldheid in het Westen over oorlog in Oekraïne: de ene wil snel vrede, de andere wil Rusland militair vernietigen

President Zelenski zorgt geregeld voor verwarring met uitspraken over wat voor zijn land wel en niet acceptabel is om de oorlog te beëindigen.

Het was een tijdje geleden, maar westerse leiders hadden afgelopen weekend nog eens telefonisch contact met Poetin. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz eisten een onmiddellijk staakt-het-vuren én de terugtrekking van de Russische troepen uit het oosten en het zuiden. Daarmee spraken de twee Europese leiders vooral voor hun eigen land, want aan het westerse front zijn de meningen verdeeld over wat nodig is om de oorlog te beëindigen.