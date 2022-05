Eerste orkaan van het jaar zet koers naar Mexico

Dit weekeinde groeide Agatha van een tropische storm naar een orkaan van de categorie 1 op de Saffir-Simpsonschaal die vijf categorieën telt. Het natuurgeweld situeerde zich zondag op 320 km van Püerto Angel in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca, met maximum windsnelheden van 120 km per uur. Het verplaatst zich aan ongeveer zes km per uur.

Het Mexicaans meteorologisch instituut heeft gewaarschuwd voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen. De Civiele Bescherming heeft bewoners van de deelstaat opgeroepen weg te blijven van rivieren en zich te informeren over hoger gelegen gebieden voor het geval er zich een noodsituatie zou voordoen.

In de Stille Oceaan loopt het orkaanseizoen van 15 mei tot 30 november, in de Atlantische Oceaan van 1 juni tot 30 november.

In het oosten van de Grote Oceaan hebben zich vorig jaar negentien orkanen en tropische stormen gevormd, in de Atlantische Oceaan 21 tropische wervelstormen.