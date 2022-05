ROLAND GARROS. Titelverdediger Djokovic rukt op naar kwartfinales, mogelijke kraker tegen Nadal

Novak Djokovic - Diego Schwartzman: 6-1, 6-3 & 6-3

Novak Djokovic heeft zich zondag zonder grote problemen geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger op het gravel in Parijs versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 16), het vijftiende reekshoofd, in drie sets: 6-1, 6-3 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 17 minuten.Djokovic, die in de Franse hoofdstad nog geen set verloor, neemt het in de kwartfinales in een ware kraker op tegen het Spaanse vijfde reekshoofd Rafael Nadal, als de gravelkoning later zondag in zijn vierde ronde afrekent met de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9).

De 35-jarige Djokovic mikt op een derde titel in Parijs, na winst in 2016 en vorig jaar. Het zou zijn 21e grandslamzege zijn, waarmee de Serviër naast Rafael Nadal zou komen. De Spanjaard werd alleen recordhouder op de voorbije Australian Open, waar Djokovic ontbrak na een soap rond zijn vaccinatiestatus tegen het coronavirus.

Zanevska en Zimmermann rukken op naar kwartfinales dubbelspel

Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann hebben zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

De Belgische tandem versloeg in de achtste finales de Taiwanese Latisha Chan en de Australische Samantha Stosur in drie sets: 1-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 49 minuten. In de volgende ronde nemen ze het op tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko.

In het enkelspel verloor Maryna Zanevska (WTA 62) afgelopen maandag in de eerste ronde van de Chinese Qinwen Zheng (WTA 74) in twee sets (6-3 en 6-1). Kimberley Zimmermann (WTA 642) trad niet aan in het enkelspel.