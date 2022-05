Motorcrosser Jago Geerts eindigt als derde in GP van Spanje

Jago Geerts (Yamaha) heeft zondag in Arroyomolinos (Madrid) een derde plek behaald in de Grand Prix van Spanje, de negende van negentien manches in het wereldkampioenschap MX2.

Na een negende plaats (12 punten) in de eerste reeks werd Geerts tweede (22 punten) in de tweede reeks. Hij moest enkel de Fransman Tom Vialle (KTM) voor zich dulden, de uiteindelijke winnaar met 50 punten. De Duitser Simon Laengenfelder (GasGas) was met 42 punten goed voor de tweede plek. Geerts verzamelde in totaal 34 punten en belandde daarmee op de derde plek.

Na zijn zesde plaats in de eerste reeks, behaalde Liam Everts (KTM) met een vierde plek ook in de tweede reeks een uitstekend resultaat. Everts eindigt zo in de stand, met 33 punten, achter landgenoot Jago Geerts, op plaats 4.

In het WK-klassement verloor Jago Geerts zijn eerste plaats aan Vialle. Geerts is nu tweede met 372 punten, tien punten achter de Franse koploper. Laengenfelder is derde met 287 punten. Liam Everts staat 13e met 116 punten.