Mag een trekhut een trekhaak hebben? Keuring en verkoper houden er aparte meningen over na. Onze lezer is de dupe. — © Raymond Lemmens

Beringen

Willy’s caravan werd in Diest afgekeurd vanwege een trekhaak achteraan. Nochtans was diezelfde caravan twee jaar geleden in Brakel goedgekeurd. Waarom kan in Oost-Vlaanderen meer dan in Limburg?