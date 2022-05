Voor het eerst sinds de oorlog waagt Zelenski zich in Oost-Oekraïne

Op zijn officiële Telegram-kanaal publiceerde Zelenski zondag een video-opname waarin hij soldaten huldigt die verwoeste infrastructuur inspecteerden. Ook kijkt hij naar uitgebrande militaire voertuigen die door het Russische leger achtergelaten zijn.

LEES OOK. Hoe Rusland terreinwinst boekte in strategisch belangrijke provincie

Zelenski bedankte de soldaten voor hun inspanningen. “Ik ben onmetelijk trots op onze verdedigers. Iedere dag strijden ze, met risico voor eigen leven, voor de vrijheid van Oekraïne”, zei de president.

Van de militaire leiding kreeg Zelenski informatie over de strategische situatie aan het front. Met gouverneur Oleg Sinegoebov sprak hij over de schade aan niet-militaire infrastructuur. Volgens Sinegoebov zijn in Charkov en omgeving meer dan 2.000 huizen verwoest. Nog steeds is 31 procent van het grondgebied onder Russisch controle. Het Oekraïense tegenoffensief in april en mei leidde tot de bevrijding van vijf procent van het gebied, zei Sinegoebov.